ضبط 173 قضية مخدرات و31 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 173 قضية مخدرات، و31 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 57322 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقتين) بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية".