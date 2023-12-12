اليوم السابع
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ضبط 173 قضية مخدرات و31 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:58 م
ضبط 173 قضية مخدرات و31 قطعة سلاح خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 173 قضية مخدرات، و31 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 57322 حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت   8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقتين) بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية".






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