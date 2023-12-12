اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:46 م
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ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه بمطروح

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:04 م
ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه بمطروح حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

 

 







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