كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بصفحات بالفيس بوك، حيث تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الزعم بإنتشار بعض الخارجين على القانون بطريق (الفيوم/ القاهرة الصحراوى) وقيامهم بإستيقاف قائدى السيارات لتوزيع عروض وهمية وفى حالة عدم توقف قائديها يقومون بإستيقافهم عنوة من خلال إلقاء الحجارة عليهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً ، وتبين أن القائم على النشر (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وقيامه بإنشاء عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإستخدامها فى النصب والإحتيال على المتابعين من خلال إنتحال الصفة وإبتزاز بعض الأشخاص وإختلاقه للواقعة المشار إليها لجذب عدد من المتابعين.. كما تبين عدم ورود أية بلاغات أو شكاوى فى هذا الشأن وأن الطريق المشار إليه مُعين عليه خدمات وأقوال أمنية ثابتة ومتحركة على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية.