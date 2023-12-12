سلطت صحيفتان كويتيتان صادرتان صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على حرص المصريين على اختلاف أعمارهم فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا، مؤكدتان أن الإقبال من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية غير مسبوق لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة .
ووصفت صحيفة الأنباء الكويتية أن الدولة المصرية حاليا تشهد حالة من الزخم والمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، إذ حرص المصريون على اختلاف مشاربهم وأعمارهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الهام ، وسادت حالة من الوطنية بين الناخبين، في ظل حرص موظفي اللجان على تسهيل العملية الانتخابية على كبار السن والسيدات.
أما صحيفة الراي الكويتية أشارت إلى أن الناخبين حرصوا في الانتخابات الرئاسية 2024 على رفع علم مصر أثناء وقوفهم أمام مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم ، حيث شهد اليوم الثاني من العرس الديموقراطي في مصر إقبالا واسعا على التصويت لاختيار الرئيس الذي سيتولى قيادة مصر 6 سنوات مقبلة، من بين 4 مرشحين، مشيرة إلى أن في كافة المحافظات، واصل كبار السن والسيدات تصدر المشهد الانتخابي، وسط انتشار أمني، وتيسيرات خاصة بأصحاب الهمم في اللجان، بينما شهد محيط اللجان مسيرات وحمل الناخبين أعلام مصر.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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