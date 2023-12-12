ووصفت صحيفة الأنباء الكويتية أن الدولة المصرية حاليا تشهد حالة من الزخم والمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، إذ حرص المصريون على اختلاف مشاربهم وأعمارهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الهام ، وسادت حالة من الوطنية بين الناخبين، في ظل حرص موظفي اللجان على تسهيل العملية الانتخابية على كبار السن والسيدات.

أما صحيفة الراي الكويتية أشارت إلى أن الناخبين حرصوا في الانتخابات الرئاسية 2024 على رفع علم مصر أثناء وقوفهم أمام مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم ، حيث شهد اليوم الثاني من العرس الديموقراطي في مصر إقبالا واسعا على التصويت لاختيار الرئيس الذي سيتولى قيادة مصر 6 سنوات مقبلة، من بين 4 مرشحين، مشيرة إلى أن في كافة المحافظات، واصل كبار السن والسيدات تصدر المشهد الانتخابي، وسط انتشار أمني، وتيسيرات خاصة بأصحاب الهمم في اللجان، بينما شهد محيط اللجان مسيرات وحمل الناخبين أعلام مصر.

