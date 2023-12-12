صحة الشرقية قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 155 ألف مواطن خلال أيام الانتخابات

الشرقية - إيمان مهنى

قدمت الفرق الطبية بمديرية الصحة بالشرقية، خدماتها الصحية لعدد 155 ألفا و632 مواطن من خلال مختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية، وذلك خلال أيام الانتخابات الرئاسية ، ذلك حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية وعددهم 25 مستشفى، قدمت الخدمات الطبية العلاجية لعدد55182 مواطنا خلال اليومين، وذلك بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلى الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم، مضيفاً بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 26005 مرضى بالعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لـ 7931 مريضا بأقسام الإستقبال والطوارئ، وعدد 1090 مريضا بالأقسام الداخلية، وإجراء 2674 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلي بوحدات الكلي الصناعي، وعدد 1953 جلسة للمرضى بأقسام العلاج الطبيعي، وإجراء 205 عمليات جراحية للمرضى مابين ذات مهارة، وعمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، وإجراء 5358 حالة أشعة عادية ومقطعية وسونار، وإجراء 8336 فحصا معمليا، وتقديم الخدمات الطبية لعدد 656 مريضا بوحدات العنايات المركزة، وخدمات طب الأسنان لعدد 1983 مريضا، والخدمة الطبية لـ491 طفلا مبتسرا بأقسام الحضانات بالمستشفيات.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.