شباب الهلال الأحمر يتواجدون بقوة لمساعدة الناخبين بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، خلال لليوم الثالث من التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 ، تواجد الشباب المتطوعين بالهلال الأحمر بأعداد كبيرة أمام اللجان الرئيسية والفرعية، وقاموا بمساعدة الناخبين خاصة كبار السن الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

ولفت المتطوعون في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن عددهم بمحافظة الفيوم يبلغ 40 متيوع، موزعين علي اللجان بمختلف مراكز المحافظة، للتعامل مع الناخبين، ومساعدة كبار السن في الدخول للحان، وتوفير الإسعافات الأولية لمن يحتاجها.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.

يذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.



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