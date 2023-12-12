شباب الأقصر فى خدمة الناخبين فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يشارك عدد كبير من الشباب والفتيات حول لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالى فى التواجد باللجان لخدمة الناخبين خلال التوجه للتصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية، والتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الانتخابية ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

ورصد "اليوم السابع" التواجد الشبابى المميز داخل وخارج اللجان فى الأقصر، للمشاركة فى تنظيم ودعم الناخبين مع بدء فعاليات عملية التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وسط إشادات بالدور الذى يلعبه الشباب والفتيات خلال الانتخابات بالأقصر وحول مصر بأكملها.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم اثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائي.



التواجد-الشبابى-باللجان-لتنظيم-عملية-الانتخابات-الرئاسية



الشباب-خلال-تنظيم-اللجان-فى-ثالث-أيام-التصويت-بالأقصر



تنظيم-دخول-المواطنين-فى-لجان-الانتخابات



شباب-الأقصر-ينطلقون-فى-التنظيم-وخدمة-الناخبين



شباب-الأقصر-ينطلقون-فى-التنظيم-وخدمة-الناخبين-باللجان



فرحة-الشباب-بالمشاركة-فى-الانتخابات-فى-اليوم-الثالث