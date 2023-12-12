اليوم السابع
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شاب من متحدى الإعاقة: انتخبت السيسى لأنه أجدر شخص يستحقها.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:11 ص
شاب من متحدى الإعاقة: انتخبت السيسى لأنه أجدر شخص يستحقها.. صور بطل من متحدي الاعاقة خلال الإدلاء بصوته
كتب: السيد زيادة وأماني سمير

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رصدت كاميرات اليوم السابع مشاركة أحد متحدى الإعاقة من الشباب فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد بصحبة أسرته. 
 
وأدلى عمر ناصف وأسرته بأصواتهم موضحا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ملاحظته لكثافة الأعداد وهذا ما جعله يريد المشاركة، كما كشف عن حبه الكبير للرئيس السيسي وأنه قام باختياره هو وأسرته بالكامل لأنه أجدر شخص وإيمانا منهم بإنجازاته على أرض الواقع وليس مجرد كلام ووعود واهية، ووصف الانتخابات بأنها عرس جميل ويوم زفاف وفرحة كبيرة لمصر وللمصريين.
 
 
تعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
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بطل من متحدي الاعاقة خلال الإدلاء بصوته

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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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