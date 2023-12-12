شاب عقب تصويته فى الانتخابات: كل فئات الشعب بتشارك

كتب - إسلام سعيد

التقى اليوم السابع بعدد من الشباب خلال ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وقال كريم هشام، أحد الشباب المشارك في العملية الانتخابية بدائرة بولاق بلجنة المعهد الفني للصحافة، إنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك إقبال كبير من الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 وكذلك كافة فئات الشعب المصري للتصويت من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.