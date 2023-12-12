سيدة بالغربية: بتعالج على نفقة الدولة ونازلة أرد الجميل

الغربية - محمد طارق

قالت بثينة علي القاضي سيدة مسنة من مدينة زفتي في محافظة الغربية، والبالغة من العمر 75 سنة أنها حرصت اليوم علي المشاركة والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني ورد الجميل، وذلك بالرغم مرضها.

وأضافت أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الطبية الهامة والتي وفرت العلاج للأسر الأكثر احتياجا وهي واحدة منهم، حيث أنها تتعالج في معهد الأورام علي نفقة الدولة ولم تتحمل أي نفقات.

فيما قالت جمالات عوض، أنها جاءت اليوم لتمارس حقها في إختيار رئيس مصر، بلد الأمن والأمان بالرغم من المخاطر المحيطة من جميع الاتجاهات، موضحه أن الدولة شهدت طفرة كبيرة في كافة القطاعات ولابد من مساندتها لتكملت مسيرة التنمية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.