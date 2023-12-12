سيدات الأقصر يتوافدون على لجان الانتخابات الرئاسية بعلم مصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

لا تزال تقدم سيدات محافظة الأقصر، ملحمة كبيرة بالتوافد على لجان الانتخابات الرئاسية فى ثالث أيام الإنتخابات للتصويت فى اللجان بالقرى والنجوع المختلفة للمشاركة في الاستحقاق الدستورى، حيث توافدت السيدات على اللجان بأعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة فى التصويت بالانتخابات.

ورصد "اليوم السابع" توافد السيدات فى قرى شرق إسنا، توافد السيدات على لجان الانتخابات بمختلف أرجاء قرى ونجوع محافظة الأقصر، فى ثالث أيام الانتخابات مع استمرار التنظيم المميز من الشباب والفتيات حول اللجان، للتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الانتخابية ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم اثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.