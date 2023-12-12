سقوط أمطار متوسطة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه وبورسعيد.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناه وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج ( 3:2.5 متر )

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.



جانب من سقوط الأمطار على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد



سقوط أمطار خفيفة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد



سقوط أمطار خفيفة