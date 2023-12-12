سقوط أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى وتكاثر للسحب الممطرة

كتب محمود راغب

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات أمطار متفاوتة الشدة تغزر احيانا ، وذلك فى الوقت الذى كشفت فيه هيئة الأرصاد تكاثر السحب الممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وبورسعيد.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، و أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناه وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء، تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج ( 3:2.5 متر)