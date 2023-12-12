سعر زيت الزيتون فى إسبانيا يصل لمستويات قياسية واستمرار غشه فى الأسواق

فاطمة شوقى

يواصل سعر زيت الزيتون فى إسبانيا الارتفاع، وسجل رقما قياسيا جديدا، حيث يؤثر انخفاض المحصول على الأسعار، وذلك بسبب موجة الجفاف الشديدة والتغير المناخى، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر زيت الزيتون وصل إلى 8 يورو للكيلو الواحد ، وهو الاعلى ،حيث يضاف إلى هذا السعر ، تكاليف التعبئة والتغليف والتوزيع والتسويق ، مما يجعل التكلفة أزيد اضعاف على المستهلك.

وأوضح إجناسيو فرنانديز دي ميسا، رئيس مجلس قرطبة "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لوحظ ارتفاع مستمر في أسعار زيت الزيتون، مع مراحل استقرار صغيرة، وقد ساهمت عوامل مختلفة في هذا الارتفاع الأخير، أبرزها التوقعات بمحصول أقل من المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار، مما جعلها عند أعلى مستوياتها التاريخية.

ويبلغ متوسط ​​استهلاك الأسرة المكونة من 4 أفراد عادة 5 لترات من الزيت شهريا، وبالتالي فإن الزيادة ليس لها تأثير كبير على ميزانية الأسرة.

وبحسب مصادر في القطاع، فإن ارتفاع الأسعار لا يؤثر على المستهلك المخلص الذي يواصل تقدير التأثيرات الصحية وفوائد الطهي لزيت الزيتون.

وتستمر العصابات فى غش زيت الزيتون فى الاسواق لتحقيق مكاسب، وفى نهاية نوفمبر، ألقت السلطات الإسبانية والإيطالية، بالتعاون مع يوروبول، وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، القبض على 11 شخصا مرتبطين بإحدى هذه العصابات الإجرامية وصادرت 12 برميلا تحتوي على نحو 260 ألف لتر من زيت الزيتون المغشوش، وليس البكر أو البكر الممتاز.

كما تمت مصادرة 5200 لتر أخرى من الزيوت ذات الجودة التجارية الجاهزة للتصدير. أعلنت السلطات أنه غير صالح للاستهلاك، على الرغم من العلامات الكاذبة التي تزعم أن الزيت إيطالي أو إسباني بنسبة 100٪.

وعثرت السلطات أيضًا على مبلغ 91 ألف يورو (حوالي 100 ألف دولار) نقدًا، وأربع مركبات فاخرة، وملصقات مزورة ووثائق تدعي أن الزيت إسباني وإيطالي، عندما كشف تحليل العينة أنه من المرجح أنه تم تصنيعه عن طريق خلط منتجات زيت الزيتون الثانوية مع أنواع أخرى من الزيت.