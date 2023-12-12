اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:38 م
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زيادة توافد السيدات على اللجان في الساعات الأخيرة لثالث أيام انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:02 م
زيادة توافد السيدات على اللجان في الساعات الأخيرة لثالث أيام انتخابات الرئاسة توافد كثير للسيدات على اللجان في الساعات الأخيرة لليوم الثالث
منة الله حمدى

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بدأ توافد كثيف على اللجان مع نهاية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، تم رصد الوافدين على لجنة عامر عبد المقصود بالدقي وخاصة من السيدات، للإدلاء بأصواتهن خلال السباق الرئاسي.
 
ورصدت عدسة اليوم السابع فرحة الأطفال وقد اصطحبتهم أمهاتهم إلى الجنة وتم التقاط الصور التذكارية ابتهاجا بالعرس الديمقراطي. 
 
وتتواصل، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعد قليل، ذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أول أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة مساءً.
 
إقبال السيدات
إقبال السيدات

جانب من إقبال السيدات
جانب من إقبال السيدات

جانب من الإدلاء بالأصوات
جانب من الإدلاء بالأصوات

سيدات يدلين بأصواتهن
سيدات يدلين بأصواتهن

 







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