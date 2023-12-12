زوجة الشهيد السحيلى من أمام لجنة الانتخابات: مصر باقية بالمخلصين

الشرقية- فتحية الديب

قالت "همت عزت على الجندي" زوجة الشهيد المقدم محمد خالد السحيلي، ابن مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ورئيس مباحث قسم ثالث العريش الذي استشهد ومعه قوة من مباحث القسم في هجوم إرهابي علي القسم، إن مصر باقية بأبنائها المخلصين، وأنها فخورة كونها زوجة شهيد ضحى بحياته من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال إدلائها بصوتها فى لجنة رقم 13 بمدرسة القناة المشتركة بالمعادى، وتابعت إن الرئيس السيسي استطاع أن يقضى على الإرهاب ويوفر الأمن للمصريين.

وقد فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، فى اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، وأعضاء الأحزاب للتواجد أمام اللجان لمساعدة كبار الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية،كما تتواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان الإنتخابية.

فيما فيما بلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ثالث أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج بالانتخابات الرئاسية.