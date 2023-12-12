اليوم السابع
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زوارق الاحتلال تطلق قذائفها تجاه مناطق متفرقة بوسط قطاع غزة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:32 ص
زوارق الاحتلال تطلق قذائفها تجاه مناطق متفرقة بوسط قطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن زوارق الاحتلال تطلق قذائفها تجاه مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لأكثر من 18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.

 







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