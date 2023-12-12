اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"زفة وحنة ودبلة".. باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات بأسيوط.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:22 م
"زفة وحنة ودبلة".. باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات بأسيوط.. صور باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات
أسيوط-هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفل العروسان باسم عبدالعال فرغل وآيات مصطفي، من قرية الفليوالتابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، بحفل الحنة وإرتداء الدبل داخل اللجنة التي أدلوا بأصواتهم فيها أمام  صندوق الاقتراع خلال التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.
 
وشهد الحفل مشاركة واسعة من أهالي القرية الذين زفوهم في شوارع القرية حتي الوصول إلي مقر لجنتهم الانتخابية بالقرية، بموكب زفاف يتقدمه الخيول والأحصنة.
 
وقال باسم عبد العال فرغلي، العريس، إنه قرر الاحتفال وبداية حياته هو وزوجته داخل اللجنة الانتخابية وهي برفقته في رسالة إلي العالم أننا في كل الظروف بنحب مصر، مشيرا أنه اعد لذلك منذ بداية الانتخابات حتي يشاركه جميع افراد عائلته وأهالي القرية.

وكانت محافظة أسيوط قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأم صناديق.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء  من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة.

 

باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (1)
باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (1)

باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (2)
باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (2)

باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (3)
باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (3)

باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (4)
باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (4)

باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (5)
باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات (5)
 

 

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة