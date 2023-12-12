"زفة وحنة ودبلة".. باسم وآيات يحتفلان داخل لجنة الانتخابات بأسيوط.. صور

وشهد الحفل مشاركة واسعة من أهالي القرية الذين زفوهم في شوارع القرية حتي الوصول إلي مقر لجنتهم الانتخابية بالقرية، بموكب زفاف يتقدمه الخيول والأحصنة.

وقال باسم عبد العال فرغلي، العريس، إنه قرر الاحتفال وبداية حياته هو وزوجته داخل اللجنة الانتخابية وهي برفقته في رسالة إلي العالم أننا في كل الظروف بنحب مصر، مشيرا أنه اعد لذلك منذ بداية الانتخابات حتي يشاركه جميع افراد عائلته وأهالي القرية.

وكانت محافظة أسيوط قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأم صناديق.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة.