اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:18 م
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زحام شديد واحتفالات أمام لجنة قاسم أمين الانتخابية ببورسعيد

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:17 م
زحام شديد واحتفالات أمام لجنة قاسم أمين الانتخابية ببورسعيد زحام شديد واحتفالات أمام اللجنة
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت لجنة مدرسة قاسم أمين الابتدائية الانتخابية بحي العرب في محافظة بورسعيد، قبل غلق الأبواب، زحاما شديدا واصطفافا للطوابير بطول الشارع من قبل الناخبين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024م في يومها الثالث والأخير ومستمر التوافد حتي الآن وقبل ساعة من غلق باب التصويت.
 
وتحول المشهد الانتخابي إلى مظاهر احتفال بالعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر منذ 3 أيام، ويحتفل الناخبون أمام المقر الانتخابي بمدرسة قاسم أمين على أنغام موسيقى الأغانى الوطنية رافعين الأعلام المصرية.
 
وتصدر المشهد الانتخابي في محيط مقر مدرسة سماح قنديل الانتخابي، الشباب والرجال الذين حرصوا على الحضور للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل ميعاد بدء التصويت في التاسعة صباحا، وتتزايد الأعداد حتى الآن.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين. 
 
واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة. 
 
ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.






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