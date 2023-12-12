زحام شديد أمام اللجنة الفرعية بالمدرسة القومية فى العجوزة.. صور

كتب أحمد جمعة

شهدت اللجنة الفرعية بالمدرسة القومية فى العجوزة، زحاما شديدا في الساعات الأخيرة من عمليات التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة إقبالا ملحوظا، فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بعد مرور ساعات على انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.