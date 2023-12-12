زحام شديد أمام اللجان الانتخابية بالدقهلية قبل غلق باب التصويت

الدقهلية - محمدالحبشي

تشهد لجان الانتخابات في محافظة الدقهلية، زحام شديد من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024، بنصف ساعه وغلق المقار الانتخابية تمام لإعلان انتهاء العملية الانتخابية.

وتستعد اللجان لغلق أبوابها، وانتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في تمام حيث اغلقت اللجان في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم ، والتي استمرت علي مدار 3 ايام متتالية، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10،11،12 ديسمبر، لتبدء عملية فرز الأصوات.

وكانت قد انتظمت اللجان الفرعية في محافظة الدقهلية، بفتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح الأيام الثالثة مدة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك لاستقبال الناخبين للتمكن من ادلاء اصواتهم داخل صناديق الاقتراع

وكان قد حضر القضاة المشرفين على اللجان منذ صباح كل يوم، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وشهد اليوم الاخير للانتخابات إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح اللجان أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة، مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.