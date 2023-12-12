زحام أمام لجنة المغتربين بزفتى فى الساعة الأولى بثالث أيام انتخابات الرئاسة.. صور

الغربية محمد طارق

شهدت لجنة المغتربين بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات في مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، زحام في الساعة الأولي من اليوم الثالث علي لجنة المغتربين من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.

وحرض الناخبين علي التواجد قبل فتح اللجنة بنصف ساعة والانتظار في طابور، وذلك وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم العملية الإنتخابية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل العملية الإنتخابية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.