"زارا" تصدر بيانا بعد اتهامها بالسخرية من شهداء غزة: نأسف لسوء الفهم

كتبت- نورا طارق

أصدرت العلامة التجارية "زارا" بيانا لعملائها على صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وقالت فيه: "بعد الاستماع إلى التعليقات المتعلقة بحملة "السترة" الأخيرة من Zara Atelier، نود مشاركة ما يلي مع عملائنا. تعرض الحملة التي تم تصميمها في يوليو وتم تصويرها في سبتمبر سلسلة من المنحوتات غير المكتملة في استوديو النحاتين وتم إنشاؤها لغرض وحيد هو عرض الملابس المصنوعة يدويًا في سياق فني".

وتابعت "للأسف، شعر بعض العملاء بالإهانة من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئًا بعيدًا عما كان مقصودًا عندما تم إنشاؤها. تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونؤكد من جديد احترامنا العميق للجميع".



أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى ينتقد زارا

وأثار البيان ردود فعل من المتابعين وعملاء العلامة التجارية الشهيرة، حيث قال أحدهم: "لو تم تصويرها في سبتمبر – وكنت تعلم أنه سيتم إطلاقها الآن – أفلا تنظر إليها وتعيد النظر في أنها غير مناسبة بالنظر إلى ما يحدث؟!؟! لا يمكنك إطلاق الحملة بشكل أعمى لمجرد أنه تم تصويرها في وقت سابق - فهذا أمر منطقي أساسي!!".



إعلان زارا الذى أثار إشمئزاز المستخدمين

وكانت العلامة التجارية" زارا" واجهت ردود فعل رافضة، حيث اتهمها النشطاء المؤيدون للفلسطينيين بـ "السخرية" من شهداء ضحايا الحرب على غزة من خلال حملة إعلانية ظهرت فيها عارضة أزياء ملفوفة بالبلاستيك الأبيض ومحاطة بالأنقاض، وفقاً لما ذكره موقع " walesonline ".