اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا ستجرى الانتخابات الرئاسية فى 4 مناطق ضمتها من أوكرانيا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:27 م
روسيا ستجرى الانتخابات الرئاسية فى 4 مناطق ضمتها من أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
وكالات

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن اللجنة المركزية للانتخابات، قولها إن روسيا ستجري الانتخابات الرئاسية في المناطق الأربع التي ضمتها من أوكرانيا.

وبحسب موقع الحرة، ستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس 2024، الأراضي التي ضمتها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية، الإثنين.

وقالت اللجنة حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية، إن التصويت سيشمل دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون وهي مناطق أعلنت روسيا ضمّها في العام 2022.

وأعلنت روسيا العام الماضي أنها ضمت مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون من أوكرانيا، رغم أنها لا تسيطر على كامل أراضيها.

وفرضت موسكو الأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تسيطر عليها.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، في خطوة قد تبقيه في السلطة حتى 2036 على الأقل.

 







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