

وشدد المبعوث الروسي، خلال الاتصالات، على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير على أساس برنامجها السياسي بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل.



وأشار البيان إلى أن الاتصالات تناولت مجموعة من المسائل المتصلة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الحالة العسكرية والإنسانية الناشئة في قطاع غزة.



جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة حل الدولتين التي أقرها مجلس الأمن الدولي.