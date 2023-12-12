اليوم السابع
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رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة: تحيا مصر بأولادها

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:51 م
رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة: تحيا مصر بأولادها الكاتب الصحفى رضا صلاح

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أدلى الكاتب الصحفى رضا صلاح، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بلجنة الوافدين بمركز البحوث فى الدقى، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية 2024 استحقاق دستورى مهم والتزام وطنى، مشيرا إلى أهمية مشاركة المصريين الفعالة لدعم الوطن واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية.
 
وأضاف رضا صلاح، أن اصطفاف المصريين خلف وطنهم ودعمة يأتى لاستكمال بناء الدولة ومسيرة الإنجازات بالجمهورية الجديدة وذلك للحفاظ على أمن مصر واستقرار الوطن.
 
وأكد الكاتب الصحفى، أن مشاركة المصريين الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تؤكدوعيهم خاصة فى ظل فى الظرف الراهن والفترة العصيبة التى تمر بها المنطقة، مضيفا أن ما نشهده من اصطفاف وطني هو أكبر رسالة دعم لمسيرة الدولة واستكمالا للبناء والتنمية بالجمهورية الجديدة، ويدل على أن مصر تسير على النهج السليم.
 
ووجه الكاتب الصحفى رضا صلاح، الشكر للمواطن المصرى الذى حرص على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية لتصبح المشاركة فى الاستحقاق الدستورى الأهم تاريخية وغير مسبوقة.
رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (1)
رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (1)

رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (2)
رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (2)

رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (3)
رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (3)

رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (4)
رضا صلاح يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر بأولادها (4)

 







رضا صلاح

الكاتب الصحفى رضا صلاح

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