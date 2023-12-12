رجال الدين والسيدات يتصدرون المشهد أمام اللجان الانتخابية بمنشية البكارى

كتبت هند عادل

شهدت لجنة المركز الصحى بمنشأه البكارى بمحافظة الجيزة حرص رجال الدين المسيحى على المشاركة بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم فى آخر أيام الإقتراع، وذلك لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، مؤكدين أن ذلك واجب وطنى.

كما احتشد العشرات من المواطنين خاصة السيدات أمام اللجنه بالمركز الصحي بمنشأة البكارى، وتم توفير أماكن لاستراحات المواطنين لحين الدخول إلي اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بصوتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وامتدت الطوابير إلي أمتار عديدة أمام اللجان من السيدات والرجال رافعين الأعلام المصرية ملوحين بعلامة النصر معربين عن فرحتهم للمشاركة فى العرس الديمقراطي.