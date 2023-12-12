رجال الأوقاف والأزهر ببورسعيد يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

شارك رجال الأوقاف والأزهر ووائمة المساجد ببورسعيد للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 إيماناً بالدور الوطنى والإيجابى ومن منطلق رسالة رجال الدين الإسلامي للحث على المشاركة الوطنية وحب والنزول للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس .
ومن جانبهم دعا رجال الأوقاف والأزهر أن يحفظ الله مصر من كل سوء ومكروه ولمزيد من إستكمال مسيرة التنمية والديمقراطية التى بدأتها مصر عبر التاريخ .
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات
جدير بالذكر، أن هناك أكثر من 533 الف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.
رجال الأوقاف والأزهر ببورسعيد يشاركون فى الانتخابات الرئاسية (1)
رجال الأوقاف والأزهر ببورسعيد يشاركون فى الانتخابات الرئاسية (2)
رجال الأوقاف والأزهر ببورسعيد يشاركون فى الانتخابات الرئاسية (3)
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