رجال الأوقاف والأزهر ببورسعيد يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

ومن جانبهم دعا رجال الأوقاف والأزهر أن يحفظ الله مصر من كل سوء ومكروه ولمزيد من إستكمال مسيرة التنمية والديمقراطية التى بدأتها مصر عبر التاريخ .

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات