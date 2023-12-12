اليوم السابع
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راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية: المصريون حريصون على الاستقرار

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:08 م
راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية: المصريون حريصون على الاستقرار القس أيمن سامى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية
كتب: محمد الأحمدى

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قال القس أيمن سامى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية أن ما حدث خلال ثلاث أيام بانتخابات الرئاسة ونزول المصريين بهذا العدد الكبير كان عبارة عن مظاهرة فى حب مصر وتأكيد من الشعب المصرى على أهمية الاستقرار.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "شاهدنا نزول كثيف للشباب وجميع فئات الشعب الذى يتمتع بقدر كبير من الوعى لما يحدث فى المنطقة، وكذلك توصيل رسالة أن الشعب بالكامل على قلب رجل واحد"، مؤكدا أن المشاركةُ السياسيةُ أساسٌ لحمايةِ مصالحِ الأفرادِ والمجتمعِ.

وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونهاخطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، التى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغيرمسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وضمت قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرىالديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأالتصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.







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