اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام يدليان بصوتيهما في الانتخابات بالشرقية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:31 م
رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام يدليان بصوتيهما في الانتخابات بالشرقية رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام
الشرقية فتحية الديب

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أدلى المستشار أسامة شمردل رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، والمستشار أسامة الشاعر المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، بصوتهما في الانتخابات الرئاسية 2024؛ وذلك في لجنة المغتربين بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

وأدلى المستشارين رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية والمحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية بصوتيهما في لجنة الوافدين رقم 16 الموجودة في مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية.
 
فيما بلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأثنين ثان أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج بالانتخابات الرئاسية.
 
 
رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام (1)
رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام (1)

رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام (2)
رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام (2)

 







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