اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس لجنة يمنح ناخبة مسنة حق التصويت فى السيارة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:39 م
رئيس لجنة يمنح ناخبة مسنة حق التصويت فى السيارة انتخابات
أحمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى لقطة انسانية من رئيس إحدي لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمنطقة المطرية، حيث قام رئيس اللجنة بإتاحة فرصة التصويت لسيدة مسنة داخل سياراتها نظرا لصعوبة الحركة لديها وعدم التمكن من الصعود لمقر لجنتها.
 
وحرص رئيس اللجنة على النزول بنفسه إلى خارج المقر الانتخابي بمدرسة الرشاد، ومنح السيدة المسنة حق التوقيع في كشوف الناخبين، والإدلاء بصوتها والتعبير عن رغبتها في اختيار رئيس الجمهورية، وتقدمت السيدة بالشكر لرئيس اللجنة علي موقفه الإنساني.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.
 
كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة

عميد "دار العلوم": الإقبال الكبير على الانتخابات رسالة قوية للخارج.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:45 م

وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بحلوان.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:44 م

أبو الليف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 بمنطقة عابدين

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:43 م

أيمن الحجار لقناة الناس: حب الوطن غريزة فطرية وقيمة دينية.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:43 م

العاملون بفوسفات مصر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة