رئيس لجنة يخرج لمواطن من ذوى الهمم لمساعدته على التصويت بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

فى لفتة إنسانية خرج المستشار رئيس لجنة رقم 43 بمدرسة نشوة الابتدائية التابعة لمركز ومدينة الزقازيق لمساعدة أحد ذوى الهمم، وحمل رئيس اللجنة أوراق الاقتراع وخرج لأحد المواطنين من ذوى الإعاقة ومكنه من الإدلاء بصوته.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربي وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها .

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.



ذوى الهمم