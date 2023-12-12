رئيس لجنة يخرج إلى الشارع لتصويت سيدة غير قادرة على الحركة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت اللجنة الفرعية رقم 41 بقرية منشأة كساب النابعة للوحدة المحلية للنويرة بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، قيام رئيس لجنة بالخروج من مقر اللجنة لمساعدة سيدة للإدلاء بصوتها لعدم قدرتها على الدخول إلى اللجنة.

وقام رئيس اللجنة الفرعية رقم 41 بقرية منشأة كساب النابعة للوحدة المحلية للنويرة بمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، بالخروج إلى خارج اللجنة لمساعدة سيدة على الاقتراع داخل توك توك لعدم قدرتها على الدخول الى داخل اللجنة.

وتشهد محافظة بنى سويف، إجراء الانتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، و450 مقر انتخابي ، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية.

كما تم تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف ، الفشن ، الواسطى، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ،وهى لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاج سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة بمدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ولجنة بمدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة بمدرسة سعداوى مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.