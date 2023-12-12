اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:43 م
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رئيس لجنة بالشرقية يخرج لمساعدة مسنة مريضة ويمكنها من الإدلاء بصوتها

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:27 م
رئيس لجنة بالشرقية يخرج لمساعدة مسنة مريضة ويمكنها من الإدلاء بصوتها رئيس لجنة بالشرقية يخرج لمساعدة مسنة مريضة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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فى لفتة إنسانية خرج المستشار محمد على الفرجانى رئيس لجنة رقم 51 بالإدارة الزراعية بابو كبير بالشرقية لمساعدة سيدة مسنة مريضة لا تقدر على الحركة ولا يستطيع الدخول إلى مقر اللجنة.

وبمجرد علم المستشار رئيس اللجنة خرج على الفور متوجها إلى المسنة وقام بتسهيل الإدلاء بصوتها تقديرا لأهمية إدلائها بصوتها الانتخابى وتحملها المشقة والتعب للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية والهيئات توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربى وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيسًا للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية فى هذا العرس الديموقراطى بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

 

 

رئيس لجنة بالشرقية يخرج لمساعدة مسنة مريضة ويمكنها من الإدلاء بصوتها

رئيس لجنة بالشرقية يخرج لمساعدة مسنة مريضة ويمكنها من الإدلاء بصوتها






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