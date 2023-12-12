اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس لجنة بالدقهلية يساعد عددا من الحالات الإنسانية على التصويت فى الانتخابات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:37 م
رئيس لجنة بالدقهلية يساعد عددا من الحالات الإنسانية على التصويت فى الانتخابات جانب من مساعد رئيس لجنة انتخابية لكبار السن
الدقهلية شريف الديب

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فى لفتة إنسانية استجاب المستشار رئيس لجنة مدرسة كفر الحاج شربيني بناحية مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن، ممن لم يستطيعوا الصعود إلى اللجنة اللجان الانتخابية، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وقام بالنزول بالدفاتر مع أحد الإداريين وقاموا بالتوقيع والتصويت، بالانتخاب.
 
وشهدت لجان مركز ومدينة شربين إقبالا كبيرا من المواطنين، للتصويت فى اللجان والمشاركة فى الانتخابات.
 
يذكر أنه يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1.119 مغترب.
 
وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا، عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.
 
مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (2)
مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (2)

مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (3)
مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (3)

مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (4)
مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (4)

مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (5)
مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (5)

مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (6)
مستشار بلجنة بالدقهلية يستجيب لعدد من الحالات الإنسانية وكبار السن وينزل لهم بالشارع للتصويت (6)

 







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