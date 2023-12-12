رئيس لجنة بالحسينية فى الشرقية يخرج لمسنة للإدلاء بصوتها.. صور

الشرقية - إيمان مهني

انتقل رئيس لجنة بالشرقية، الي ناخبة مسنة، تعذر دخولها إلي مقر اللجنة، بسبب ظروفها الصحية.

فور علم المستشار رئيس لجنة معهد فتيات جزيرة برد التابعة الوحدة المحلية بسعود مركز الحسينية، بوجود ناخبة مسنة، نقلت بدراجة بخارية، و تعذر صعودها إلي اللجنة بسبب ظروفها الصحية، انتقل اليها ، لتسهيل عليها الإدلاء بصوتها .

كما انتقل رئيس لجنة مدرسة عبد الهادي عمارة للتعليم الأساسي بأبو شميس، خارج اللجنة لمساعدة ناخبة مسنه تعذر دخولها أيضا أكبر سنها، حيث نقلت بسيارة إلي مدخل اللجنة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.