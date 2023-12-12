اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:19 م
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رئيس لجنة انتخابات بالشرقية يساعد إمام وخطيب كفيف فى الإدلاء بصوته.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:12 م
رئيس لجنة انتخابات بالشرقية يساعد إمام وخطيب كفيف فى الإدلاء بصوته.. صور رئيس لجنة بالشرقية يساعد خطيب كفيف فى الادلاء بصوته
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ساعد المستشار رضا الرفاعي رئيس لجنة مدرسة فاقوس الرسمية للغات رقم 2 كفيف خطيب وداعية إسلامي في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وقام المستشار بإعطائه منديل ومسح الحبر الزائد بعد الإدلاء بصوته.

وعقب إدلاء المواطن أنس عبدالمؤمن سيد من فاقوس من ذوى الهمم بصوته غمس إصبعه فى الحبر، وقدم له المستشار رئيس المحكمة مناديل لتنظيف يديه فى لفته إنسانية واخلاقية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية  بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية  

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربي وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها .

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

رئيس اللجنة مع ذوى الهمم
رئيس اللجنة مع ذوى الهمم

 

مع ذوى الهمم
مع ذوى الهمم

 

يمسح له اصابعه
يمسح له اصابعه

 







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