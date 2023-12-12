رئيس لجنة الكهنة بكنائس مصر: المصريون حريصون على استكمال مسيرة التنمية

كتب: محمد الأحمدى

قال القس بطرس عزيز رئيس لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر ، إن نزول المصريين بكثافة خلال أيام انتخابات الرئاسة أكبر دليل على التأييد الكبير للمشاركة والإيجابية بسبب الأحداث فى المنطقة، ويؤكد على الحس الوطنى للشعب المصرى، وعلى ضرورة التكاتف الفترة المقبلة، وتأكيد على استكمال مسيرة التنمية التي رأينا ثمارها فى الإنجازات والمشروعات الأخيرة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستقبل بعد الانتخابات سيكون فيه تكملة لمسيرة التنمية والحفاظ على الوطن واستقراره والعبور لمستقبل أفضل.

وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغيرمسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وضمت قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرىالديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.