رئيس حى مصر القديمة يتفقد اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية.. صور

كتب محمد سعودى

تفقد اللواء أيمن السعيد، رئيس حى مصر القديمة، اللجان الفرعية بالحى فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، للتأكد من عدم وجود أى صعوبات تواجه الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات.



رئيس حى مصر القديمة

خلال تفقد اللجان

وحرص اللواء أيمن السعيد، رئيس حى مصر القديمة، على التأكد من سهولة العملية الانتخابية، والتحقق نظافة الشوارع ومحيط اللجان، والتأكد من حل أى مشكلة قد تواجه الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.