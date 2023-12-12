رئيس حى مصر الجديدة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

كتب ندى سليم_ محمود راغب

أدلى اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، صوته بلجنته الانتخابية بمدرسة قومية الأهرام المشتركة بمصر الجديدة، منذ قليل، فى ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، التى انطلقت الأحد الماضى.

وشهدت لجان مصر الجديدة والنزهة، توافد كبير من قبل الناخبين لاسيما الشباب، تزامنا مع فتح اللجان الانتخابية في ثالث أيام التصويت، حيث استحوذ الشباب على المشهد الانتخابي منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.