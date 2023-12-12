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رئيس جهاز حدائق أكتوبر والنواب والعمال يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:17 ص
رئيس جهاز حدائق أكتوبر والنواب والعمال يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية رئيس جهاز حدائق اكتوبر والنواب والعمال خلال الإدلاء بأصواتهم
كتب أحمد حسن

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في ظاهرة تدل علي حب الوطن، أدلي المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والنواب والعمال بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين، أن مصر تعيش أفضل عصورها .
 
ودعا المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.
 
وأكد أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.
 
فيما أكد المهندس محمد زكريا، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز نظم مسيره تضم العمال والموظفين وقيادات الجهاز وتوجهوا للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لان الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس حقيقي تمر به مصر.
 
 
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رئيس جهاز حدائق اكتوبر والنواب والعمال خلال الإدلاء بأصواتهم

 







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