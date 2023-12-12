رئيس جامعة كفر الشيخ يقود مسيرة طلابية حاشدة لدعم المشاركة بالانتخابات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مسيرة طلابية حاشدة لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعزيز الديمقراطية الوطنية، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار (انزل شارك.. صوتك أمانة)؛ ليكون هذا العرس الديمقراطي خير شاهد على التحول الحقيقي للمصريين وما يتمتعون به من حرية كاملة وترابط شعبي واضح، يضع مصر في مكانتها الصحيحة والمعتادة بين دول العالم.

جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة نظمت هذه المسيرة الضخمة بمشاركة كل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة، موضحاً أن هذه المشاركة الحاشدة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين لوطننا في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلى جانب ان المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتأسيس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على أن المسيرة الطلابية لأسرة طلاب من اجل مصر، عبرت عن مدى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي لدى طلبة جامعة كفر الشيخ، حيث أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع، للمشاركة في صنع القرار بمناخ من الوضوح والشفافية.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بوعي طلبة الجامعة بالاصطفاف لدعم الوطن، فى الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية الكثيفة، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلبة في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام مقار اللجان الانتخابية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن تلك الايجابية تعكس الوعي القومي لدى طلبة الجامعة وأن يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع، مضيفاً أن مشهد الحشود الطلابية خلال توجهها الى المقار الانتخابية والتي حرص على المشاركة فيها لتحفيز وتشجيع الطلاب يعتبر بمثابة شهادة حب وانتماء من منسوبي الجامعة تجاه وطنهم.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا إلزاميًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن، داعياً جميع منسوبي الجامعة والشعب المصري العظيم إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لتعميق السلوك الديمقراطي وظهور العملية الانتخابية بصورة حضارية أمام العالم أجمع.

كما قدم رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المبذولة في تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، والشكر الموصول لجميع رجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية لدورهم الهام والبارز في ظهور الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المشرف.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.



مسيرة لجامعة كفر الشيبخ