رئيس جامعة حلوان ينعى الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الدكتور محمد النشار رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور قنديل عن حزنه الشديد لرحيل هذا العالم الجليل، مؤكدًا أن الدكتور النشار قدّم خدمات جليلة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر طيلة مسيرته العلمية والأكاديمية الحافلة بالعطاء.

كما تقدم بخالص التعازي والمواساة إلى زملائه وتلاميذه وكل من عرفه واستفاد من علمه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف الدكتور قنديل أن الوسط الأكاديمي المصري خسر عالمًا بحجم الدكتور النشار، مشيرًا إلى أنه ترك بصمة كبيرة وإرثًا علميًا هامًا في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.

كما أشاد بدوره الريادي كرئيس سابق لجامعة حلوان ووزير سابق للتعليم العالي، موضحًا أنه كان يتمتع برؤية ثاقبة وحكمة في إدارة الشأن الجامعي.

وختم تعزيته مؤكدًا أن الدكتور النشار سيبقى نموذجًا يُحتذى به لكل باحث وأكاديمي، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.