رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يلتقى محافظ الاسكندرية

بيشوى رمزى

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يوم الثلاثاء للإطلاع على الاستعدادات التى قامت بها المحافظة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المحافظة خلال أيام الاقتراع لمساعدة الناخبين على ممارسة حقهم الانتخابي.

أشاد السفير الذوادي بمستوى تنظيم الانتخابات في محافظة الإسكندرية، وأعرب عن تقديره للإجراءات المتخذة من قبل المحافظة لتأمين كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية لمراكز الاقتراع، كما زار رئيس بعثة الجامعة غرفة العمليات المعنية بمتابعة الانتخابات بالمحافظة، وقدم المحافظ خلال الزيارة شرحاً تناول فيه آلية عملها التي تقوم على التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتذليل العقبات لتسهيل العملية الانتخابية في كافة المراكز واللجان الفرعية بمحافظة الاسكندرية.

هذا وقد قام السفير الذوادي واللواء محمد الشريف بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية في بعض المناطق بالاسكندرية، وذلك للاطلاع على سير عملية التصويت خلال اليوم الثالث للاقتراع، وقد أكد السفير الذوادي خلال الجولة على الجهود الكبيرة المتخذة من مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع المحافظة لخروج العملية الانتخابية على المستوى التنظيمي المنشود الذي يليق بتاريخ جمهورية مصر العربية في إجراء الاستحقاقات الانتخابية على كافة المستويات.

وبخلاف بعثة الجامعة العربية، يتابع ائتلاف نزاهة الدولى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هى: "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر"، ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم.

كما يتابع فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية، ويضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوي الخبرة والتجارب في العمليات الانتخابية المتنوعة، سواء من جوانب الإشراف أو من جوانب الرقابة الدولية، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، وعدد آخر من قيادات فروع المنظمة والفريق الاستشاري، والذين سبق لهم أن شاركوا في عمليات الرقابة على الانتخابات في العديد من الدول خلال السنوات العشر الماضية.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها