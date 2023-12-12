رئيس بترول الصحراء الغربية يتفقد سير الإنتخابات الرئاسية بموقع ميناء الحمراء البترولى

كتبت -مروة الغول

قام المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إحدى شركات قطاع البترول ، بالتوجة الى موقع ميناء الحمراء البترولي لتفقد أعمال سير الإنتخابات الرئاسية وسط أجواء وطنية معبرة عن إرادة العاملين فى إختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديموقراطي ينم عن يقظة عمال قطاع البترول العريق نحو واجبهم الوطني.

كما تابع مسعود مهمة تسهيل خروج العاملين من الموقع علي مدار أيام الإنتخابات الرئاسية دون الإخلال بمهام العمل وطبقاً لجداول العمل الزمنية التى تتيح لهم المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية لكل عامل .

ويذكر أن المهندس طارق الملا وزير وزارة البترول والثروة المعدنية - مصر، أشار ان العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الايجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد ، مؤكدا اهمية تكرار نفس الصورة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي والحرص علي ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية .

كما أكد العاملين بمواقع الشركة المختلفة أن تواجدهم وإدلائهم بصوتهم فالعرس الانتخابي يعد بمثابة رسالة واضحة وتعبير مباشر عن وحدة الصف المصرى و وقوف الشعب جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والحكومة من أجل حاضر أفضل ومستقبل مشرق للعاملين وأبنائهم

وفى نهاية القاء قام مسعود بتقديم الشكر لجميع العاملين بمواقع الشركة ( المركز الرئيسي - موقع ميناء الحمراء البترولي - موقع بدر١) على دورهم المشرف والفعال نحو وطنهم وتلبيه نداء الوطن دعماً منهم لأستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أستقرار وأمن البلاد.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.











