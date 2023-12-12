اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:46 م
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رئيس اللجنة العامة لانتخابات الرئاسة بالقليوبية يدلى بصوته بلجنة الثانوية بنات ببنها

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:42 م
رئيس اللجنة العامة لانتخابات الرئاسة بالقليوبية يدلى بصوته بلجنة الثانوية بنات ببنها جانب من التصويت
القليوبية - إبراهيم سالم

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أدلى المستشاران محمد السعيد محمد الشربيني، رئيس اللجنة العامة بالقليوبية، والمستشار أحمد طلعت بدوي السيد عضو اللجنة العامة بالقليوبية، والمستشار محمود محمد عبد المنعم زيدان، والمستشار سعيد محمد أحمد عبد الباقي، والمستشار حسام فاروق محمد علي، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء اللجنة العامة بالقليوبية، بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، بلجنة الوافدين بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، تأكيدا منهم وحرصهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.
 
وأكد المستشار محمد السعيد محمد الشربيني، رئيس اللجنة العامة بالقليوبية، أن العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية تسير في نطاق المحافظة بسهولة ويسر، حيث شهدت إقبالا كثيفا منذ أول يوم وحتى الأن قبل ساعات من غلق باب التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، كما يتم العمل على التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.
 
وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
 
وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
وانتخابات الرئاسة 2024، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وجهزت محافظة القليوبية 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 
تجدر الإشارة إلى أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولات ميدانية في كافة المراكز والمدن والأحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد متحركة بكل مقر، ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.
 
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