رئيس اللجنة العامة بالمقطم: أغلقنا لجان أمس بمنتصف الليل بسبب أعداد الناخبين

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

قال رئيس اللجنة العامة بالمقطم المستشار وجدي عبد المنعم، إن الكثافات بلجان المقطم عالية منذ اليوم الأول، موضحًا أن لجنة تحيا مصر بالمقطم استمرت في عملها أمس حتي الثانية عشر من منتصف الليل، نظرًا لإقبال المواطنين علي اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عبد المنعم خلال اتصاله مع المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بتقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة عملية التصويت باليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المد في ساعات العمل جاء إعمالًا لصحيح القانون والدستور، وأن ما يحدث خلال الأيام الماضية أقل ما يوصف به عرس ديمقراطي، موضحًا أن الحضور في ثلاثة أيام تاريخية، ولم تشهدها مصر من قبل في أي استحقاق انتخابي.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.