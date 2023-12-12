اليوم السابع
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رئيس الكنائس المعمدانية يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة ويشيد بمشاركة الشباب.. فيديو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:14 م
رئيس الكنائس المعمدانية يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة ويشيد بمشاركة الشباب.. فيديو الانتخابات الرئاسية 2024
كتب لؤى على

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أدلى الدكتور القس إسحاق قلدس زكى مرزوق، رئيس مجمع الكنائس المعمدانية المحافظة، بصوته بالانتخابات الرئاسية بمدرسة طبرى الشروق المتكاملة، وأشاد بكثافة المشاركة من كل فئات الشعب. 
 
كان فى استقباله المهندس إبراهيم شفيق، رئيس حزب مستقبل وطن بالشروق والدكتور أبو بكر عبد ربه أمين التنظيم وكمال السيد عطية مدير مدرسة الطبرى وأحمد نبيوة عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن الشروق.
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة فى كل لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان فى المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
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