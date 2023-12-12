رئيس الشعبة المدنية بالمهندسين: الشعب المصرى يستكمل الطريق لبناء الجمهورية الجديدة

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أدلى المهندس أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال اليومين الماضيين عكست رغبة الشعب المصري في أن يرسم طريقة، ويستكمل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي اتضحت ملامحها بقوة خلال السنوات الثمانية الماضية، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات هي واجب وطني في المقام الأول، حيث تلتفت أنظار العالم أجمع متجهة إلى ما يحدث من عُرس ديمقراطي في مصر الآن، متمنيا أن تشهد بلادنا مزيدا من الأمان والاستقرار.

جدير بالذكر أن التصويت في الانتخابات الرئاسية، يسير وفق تنظيم جيد يشهد به العالم خلال اليومين الماضيين ولازال التصويت مستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.