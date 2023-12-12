اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:49 م
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رئيس البرلمان العربى يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بالدقهلية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 03:38 م
رئيس البرلمان العربى يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بالدقهلية.. صور رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان
الدقهلية شريف الديب

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تفقد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي،اليوم الثلاثاء،عدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية فى إطار دور البرلمان العربي بمتابعة الانتخابات الرئاسية.
 
وتفقد رئيس الاتحاد العربي والوفد المرافق له أعمال سير العملية الانتخابية بمقر لجنة مدرسة ابن لقمان الاعدادية بمدينة المنصورة.
 
رافق رئيس البرلمان العربي، النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، والنائب وحيد فوده، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، والنائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، والكتاب الصحفي حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية.
 
وأشاد العسومي بإجراءات سير العملية الانتخابية ونزاهتها مشيرا الى أن البرلمان العربي يحترم مهنته ومصداقيته، وسيصدر تقرير كامل لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وأوضح أنه لاحظ تطور تنظيم العملية الانتخابية خاصة سلاسة عملية الاقتراع والتصويت من قبل المواطنين، وكل ذلك يعتبرها البرلمان العربي أشياء إيجابية للعملية الانتخابية وإدارتها.
 
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 ملايين و 562 ألف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب.
 
وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).
 
رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (1)
رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (1)

رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (2)
رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (2)

رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (3)
رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (3)

رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (4)
رئيس البرلمان العربي يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالدقهلية (4)

 







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